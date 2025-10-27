全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺の和酒バー『うつつ−葉−』です。面白い→おいしい、実験的な飲み方で新たな扉が開くバーの魅力＝店主の魅力でもあると思う。和酒に特化したこちらも店主の葉蔵さんが醸し出す穏やかな雰囲気が心地いい隠れ家だ。焼酎は「世間の流行りでなく自分の中のミーハーたちを揃えてます」なんて言われたら彼の好きなタイプを深堀りした