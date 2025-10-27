午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４７１、値下がり銘柄数は１０２、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に精密機器、証券・商品、その他製品、銀行、卸売、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS