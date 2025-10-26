スポニチスポニチアネックス

チョコプラ長田庄平「SASUKE」収録中に左足甲を剥離骨折 TBSが発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • TBSは26日、「SASUKE 2025」の本番収録中に長田庄平がケガをしたと発表した
  • 長田は左足の甲の剥離骨折と判明し、全治3カ月と診断されたという
  • 当面は患部をギプスで固定し、松葉づえを使用する見込みとのこと
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
  2. 2. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
  3. 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
  4. 4. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
  5. 5. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
  6. 6. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
  7. 7. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
  8. 8. 新幹線で中国男児に日本人が反撃
  9. 9. Amazon配達で副収入 意外な利点
  10. 10. 包丁突きつけられる 結婚を決意
  1. 11. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
  2. 12. 松本人志 活動休止中の給料告白
  3. 13. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
  4. 14. 今井絵理子氏が退任報告 猛反発
  5. 15. 国分に抗議 日テレがブーメラン
  6. 16. 山本由伸無双 日米加のSNSを席巻
  7. 17. クマ 殺した人間に葉をかける訳
  8. 18. 大谷に「お前はいらない」大合唱
  9. 19. きゃりー 法廷で見せた気遣い
  10. 20. クマによる死者 過去最悪10人に
  1. 1. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
  2. 2. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
  3. 3. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
  4. 4. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
  5. 5. クマによる死者 過去最悪10人に
  6. 6. クマ 殺した人間に葉をかける訳
  7. 7. 生活道路での走行速度 実態は
  8. 8. 車が衝突 車外の女子大生ら死亡
  9. 9. 飛行機のトイレが一斉に使用不可
  10. 10. 首相所信表明でヤジ 議員に注意
  1. 11. 幼稚園勤務の女性 テントで行為
  2. 12. 55億円詐取→平然とNHKに現れる
  3. 13. HPから片山さつき氏消えた 告白
  4. 14. 中国人「鬼滅」見れずに香港へ
  5. 15. 火葬場で撮影 ありえなさすぎる
  6. 16. 3カ月で400人 鬼畜な売春の強要
  7. 17. 中国人が日本のモンベルで爆買い
  8. 18. 「刀剣乱舞」キャラ銅像が破損
  9. 19. 秋田、クマ被害で自衛隊要望へ
  10. 20. トランプ大統領、電話会談した高市首相は「とても友好的だった」…親近感抱いていることを強調
  1. 1. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
  2. 2. 小泉氏巡る高市総理の采配を絶賛
  3. 3. リニア工事が原因か 各地で異変
  4. 4. 愛子さま 絶大な支持集める理由
  5. 5. 桃鉄30年&歌上手 小野田氏の素顔
  6. 6. 小泉防衛相「毎日、機密、機密」
  7. 7. 「高市下げ」のテレ朝にうんざり
  8. 8. 冷凍庫に5歳娘の遺体 死因が判明
  9. 9. 「独裁」発言 公明代表が釈明
  10. 10. 玉川徹氏 交渉権獲得に疑問連発
  1. 11. 袋から小麦粉直食いも 123kg女性
  2. 12. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
  3. 13. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
  4. 14. サイバー攻撃 メールなどに注意
  5. 15. 語彙力が小学生 小泉氏に呆れる
  6. 16. 子ども食堂の運営者が怒りの告発
  7. 17. 前澤氏 誹謗中傷に法的措置検討
  8. 18. 高市首相かたる偽広告 出回る
  9. 19. 日米 建造巡り協力覚書を結ぶ
  10. 20. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
  1. 1. 12歳少女強姦し殺害 女に終身刑
  2. 2. 日本人死亡 ローマの遺跡で転落
  3. 3. ウ侵攻逃れた女性 喉刺され死亡
  4. 4. 少女をレイプ殺害 女に無期刑
  5. 5. 米CNNが「Ohtanic」発表 意味は
  6. 6. 1歳児に強制入れ墨 露で物議に
  7. 7. 「世界で最も高性能」空母派遣へ
  8. 8. NY、イスラム教徒市長に現実味　期日前投票始まる
  9. 9. 中国で車暴走し5人死傷 無差別か
  10. 10. 無資格ガイド摘発「詐欺師天国」
  1. 11. 中国ヤクルト製造能力調整に指摘
  2. 12. 大統領専用機「ビースト」とは
  3. 13. 中国が西海に構造物設置 懸念も
  4. 14. 独で支持拡大 若者のSNS戦略
  5. 15. 牛の骨で作った3300年前の笛
  6. 16. トルコで あわや大惨事救った人
  7. 17. ナポレオン軍を襲った病を特定
  8. 18. 北朝鮮「新興富裕層」の資産
  9. 19. カンボジアの犯罪組織 今も存続
  10. 20. 物件5棟に中国系法人677社が登記
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 寿司ペロ スシローの対応が残念
  3. 3. 長男嫁が送る孫の写真にモヤモヤ
  4. 4. 今後求人が減っていく職種 TOP15
  5. 5. 意外と買える「穴場タワマン」
  6. 6. ｢今や子猫サイズ｣新宿"大量ネズミ"の恐怖な現実
  7. 7. トヨタ、米国生産車を「逆輸入」　トランプ大統領来日時に伝達へ
  8. 8. 57万円超の請求 原因は8歳の孫
  9. 9. 温泉地が次々と…中国資本が買収
  10. 10. クマが必ず出現する「絶対に近づいてはいけない」場所とは？【猟師歴40年のベテラン直伝】
  1. 11. 讃岐うどん雲丹 香川で提供開始
  2. 12. 年収1000万円を達成 どんな仕事?
  3. 13. 年金の繰り下げを悔やむ70代夫婦
  4. 14. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
  5. 15. イオンが中国BYDのEVを発表
  6. 16. 太陽光発電 元取れないは本当か
  7. 17. フリック入力 MSに売却した結果
  8. 18. 「させていただきます」に違和感
  9. 19. 毎月5万円の仕送り 税務上注意も
  10. 20. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
  1. 1. JR東「職住近接」が進む? 解説
  2. 2. デキ婚しそうだったので11歳差婚
  3. 3. Amazonセールの注目アイテムは?
  4. 4. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
  5. 5. 大ヒット チタン製のケース
  6. 6. 無料でDL可能 ローカルLLMとは
  7. 7. 自動調光サングラス 使ってみた
  8. 8. AIを中心に処理 新型MacBook
  9. 9. 純正キーボードがないiPad mini
  10. 10. ダイソーのカードホルダーが便利
  1. 11. スマホ感覚で充電 EVの楽さ
  2. 12. 横向き寝も快適 Ankerイヤホン
  3. 13. コスパ抜群 TORAYの家庭用浄水器
  4. 14. CLASSES ROOTのプレビュー表示
  5. 15. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
  6. 16. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
  7. 17. 「マイナ免許証」取得で混乱も
  8. 18. 従来のドラレコとの違いに驚き
  9. 19. 理想を叶えるコードレス掃除機
  10. 20. 「Pixel Watch 4」試してみた
  1. 1. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
  2. 2. 山本由伸無双 日米加のSNSを席巻
  3. 3. 大谷に「お前はいらない」大合唱
  4. 4. 由伸圧巻 24年ぶりのPS連続完投
  5. 5. 由伸は歴史的 463億円は安すぎる
  6. 6. 由伸さすが ゴミ片付ける姿映る
  7. 7. まるで呪怨 由伸まさかの状態に
  8. 8. 日本Sで球速「59キロ」表示騒然
  9. 9. 大谷夫妻が今夢中のドラマ 告白
  10. 10. 指名漏れ投手「俺迷惑かけてる」
  1. 11. TERU 本名由来の競走馬デビュー
  2. 12. 菊花賞 ショウヘイに好データ
  3. 13. 敵ファンに煽られた大谷が神対応
  4. 14. ブラに金1億円分隠す 密輸バレる
  5. 15. MLBバックネット裏に「人物」
  6. 16. 大谷翔平を巡るフェイク動画蔓延
  7. 17. 由伸に沈黙 4回から完全投球許す
  8. 18. 山本由伸　カーショーへの思い語る「輝かしいキャリアを締めくくるにはＷＳ優勝が一番似合う」自身のライフスタイルも明かす
  9. 19. 山本由伸 PSで2試合連続完投勝利
  10. 20. 中野の神バントから阪神が逆転
  1. 1. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
  2. 2. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
  3. 3. 松本人志 活動休止中の給料告白
  4. 4. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
  5. 5. 今井絵理子氏が退任報告 猛反発
  6. 6. 国分に抗議 日テレがブーメラン
  7. 7. きゃりー 法廷で見せた気遣い
  8. 8. 田中みな実「肉」10年食べてない
  9. 9. 高市氏が全大臣に超ド級の指示書
  10. 10. 亀梨&みな実破局か 飛び交う憶測
  1. 11. 田中みな実 10年ぐらい食べていない物明かす「全く苦じゃないっていう感じ」
  2. 12. 芸人がラヴィットに嫌悪感露わ
  3. 13. 国分は追放状態 日テレの大失敗
  4. 14. 与沢翼氏が婚活「条件は20代」
  5. 15. 所信表明 あれはヤジじゃない
  6. 16. みな実 シーツはお手伝いさんに
  7. 17. さんま 大河出演シーン全カット
  8. 18. 留学中の光浦靖子 現在の収入源
  9. 19. 寛一郎の歯が「黄色すぎ」X指摘
  10. 20. 万博閉幕 光景が「様変わり」
  1. 1. 出産後悔 母が味わった「絶望」
  2. 2. 「起きられない」は病気かも
  3. 3. 性被害 土日は家で漫画三昧
  4. 4. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
  5. 5. いまラブホ入りました 現場緊迫
  6. 6. 無印アイテムで大人コーデ術
  7. 7. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
  8. 8. 自分をいじめた女と立場が逆転
  9. 9. 「ショートケーキクッキー」登場
  10. 10. 子どもが成人 生活保護費は?
  1. 11. 高収入男性 無理すぎる愛の告白
  2. 12. ２度目のデートで男の家へ行った29歳女。何もなかったが、その後彼からの連絡が途絶えたワケ
  3. 13. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い
  4. 14. ヤンキーの好感度が丸見えな漫画
  5. 15. サンリオファン必見の新作バッグ
  6. 16. セブン「かじるチーズケーキ」
  7. 17. THE NORTH FACE 人気モデルに
  8. 18. Amazon宣伝でAmazonを宣伝 商品
  9. 19. 「嫌な家」配達員が遭遇したワケ
  10. 20. 何もしないママに反撃した話

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得