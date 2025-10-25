今年5月に、交際期間0日での結婚を発表したYouTuber・ヒカルさんと、実業家・進撃のノアさん夫婦。結婚発表から4カ月後の9月、2人はヒカルさんのYouTubeチャンネルで「オープンマリッジ」を宣言。この発表をきっかけに、世間では賛否両論が巻き起こりました。【トップ9】「えっ…生々しい…！」 これが、既婚男女が明かした「婚外恋愛をしたいと思った理由」上位9つです！「『お父さんは今、別の女の人のところに行ってる』なん