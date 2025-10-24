巴川コーポレーションが後場急伸している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績予想を修正。営業利益は従来の４億円から９億円（前年同期比２．４％減）に引き上げた。 売上高予想は従来通り１７０億円（同１．３％減）で据え置いたが、機能性シート事業において海外子会社が好調に推移したことに加え、機能性不織布関連製品の売り上げが大きく伸びたこと