シャープは底堅い。同社はこの日、ＥＶ（電気自動車）のコンセプトモデル「ＬＤＫ＋（エルディーケープラス）」の第２弾を開発したと発表した。鴻海製ＥＶ「ＭｏｄｅｌＡ」をベースに開発したという。１０月３０日～１１月９日に開かれる自動車展示会「ジャパンモビリティショー」で初公開する。 出所：MINKABU PRESS