ジャフコグループが後場マイナスに転じている。正午ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高１１９億１７００万円（前年同期比２５．５％減）、最終利益１９億２４００万円（同５９．０％減）と大幅減益となったことが嫌気されている。 新規ＩＰＯが１社（国内のみ）にとどまり、キャピタルゲインが前年同期比４０．３％減となったことに加えて、ファンド管理収入（管理報酬、成功報酬）も減少した。なお、２６