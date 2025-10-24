韓国の合計特殊出生率は2015年から減少に転じ、2023年に0.72で過去最低を叩き出した。一体何が起きているのか。フリーライターの菅野朋子さんは「2015年はSNSの中心がテキストから動画や写真に置き換わり始めた時期だ。SNSでの『つながりすぎ』と出生率の関係性を指摘する研究者もいる」という――。※本稿は、菅野朋子『韓国消滅の危機人口激減社会のリアル』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／monstA