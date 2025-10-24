YouTubeŽ¤Instargram¤ÎÎ®¹Ô¤ÈÆ±»þ¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤¬Äã²¼¡ÄŽ¢Í¥²í¤ÊÀ¸³èVlogŽ£¤ò¸«Â³¤±¤¿´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Ëµ¯¤¤¿¡É°ÛÊÑ¡É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ûÌîÊþ»Ò¡Ø´Ú¹ñ¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡¡¿Í¸ý·ã¸º¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Àº¿À°ÂÄêºÞ¤ËÍê¤ë´Ú¹ñ¤Î³ØÀ¸¡¡
SKY(´Ú¹ñ¤ÇºÇÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ë¥½¥¦¥ëÂç³Ø¡¢¹âÎïÂç³Ø¡¢±äÀ¤Âç³Ø)¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¶µÊÜ(¤¤ç¤¦¤Ù¤ó)¤ò¤È¤ë¶µ¼ø¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¶µ¼ø¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏÌô¡ÊÀº¿À°ÂÄêºÞ¡Ë¤ËÍê¤ë³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤âÉ¬¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤³10Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢Àº¿À°ÂÄêºÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤ò¾ïÍÑ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤ä½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë°û¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ä¼þ¤ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¥½¥¦¥ë¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤½¤ÎÀè¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¿Í¤¬¤¦¤é¤ä¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Âº¿´¤òÊÝ¤Æ¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡£º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï·»Äï»ÐËå¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤¬²áÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤à¡×ÀÄÇ¯¤¿¤Á
¤½¤¦¤·¤¿¶¯Ç÷´ÑÇ°¤«¤é¤«¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¤³¤³10Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤òµá¤á¤Æ¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤¿Ëö¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤à¡×ÀÄÇ¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤à¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä´ººÄ¾Á°¤Î1½µ´Ö¤Î´Ö¡¢³Ø¶È¤â½¢¶È¤â²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
2025Ç¯3·î¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅý·×Ä£¤Ï¡¢29ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤â¤»¤º¤ËµÙ¤ó¤À¿Í¤¬50Ëü4000¿Í¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¸·×¤ò»Ï¤á¤¿03Ç¯¤Ë¤Ï23Ëü6000¿Í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£µÙ¤ó¤À´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ22.7¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡ËÅ¬¹ç¤·¤¿»Å»ö¤ÎÉÔÂ¡×¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Ë¶µ°é¡¦¼«¸Ê³«È¯¡¢¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¡¢ºÆ½¼ÅÅ¤ÎÉ¬Í×À¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê´Ú¹ñ¸ÛÍÑ¾ðÊó±¡Ä´ºº¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤¦¤·¤¿ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡¹½¡ÊILO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´À¤³¦¤Ç³Ø¶È¤â¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤â¤·¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤Î³ä¹ç¤Ï20.4¡ó¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
25Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î·ÐºÑ³èÆ°»²²ÃÎ¨¤Ï49.4¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¡Ê15¡Á29ºÐ¡Ë¤Î49.5¡ó¤È¤ï¤º¤«0.1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡ÖSNS¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤à¡×¿Í¸ý¤Î03Ç¯¤«¤é¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¾å¾º¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï18Ç¯º¢¤«¤é¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇSNS¤¬ÄêÃå¤·»Ï¤á¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬µá¤á¤ë¼Ò²ñÅªÀ®¸ù¡á¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ïº£¤ä¡¢Ì¾ÌçÂç³Ø¤äÂç´ë¶È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á¢Ë¾¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏSNS¾å¤Ç¤Î¡Ö±Æ¶ÁÎÏ(¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹)¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¦¥¯¡Ø¹ØÆÉ¡¡¤¤¤¤¤Í¡¡ÄÌÃÎÀßÄê¤Þ¤Ç¡Ù¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×325¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Ãø½ñ¤Î°ìÀá¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÏSNSÍøÍÑÎ¨¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¹â¤¯¡¢2024Ç¯¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î96.2%¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢93.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¡ÖStatista Japan¡×¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢1982Ç¯¡Á90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤â¡¢IMF¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£IT»º¶È¤Î¿ä¿Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå
1997Ç¯¤Î·ÐºÑ´íµ¡¤Ë¤è¤êIMF¤¬²ðÆþ¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö´Á¹¾¤Î´ñÀ×¡×¤ò¸£°ú¤·¤¿½Å¸üÄ¹Âç¤ÊÀ½Â¤¶ÈÃæ¿´¤Î¹½Â¤¤ÏÊø²õ¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢µ¡´ï¤¬¼çÍ×¤ÊÀ½Â¤ÉÊ¤È¤·¤Æ¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤·¤Æ¡¢IT»º¶È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬µÞÂ®¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É¡ÊÄ¶¹âÂ®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÎÉáµÚÎ¨¤ÏOECD²ÃÌÁ¹ñ¤Ç1°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£ÄãÎ÷¤Ê¡ÖPCË¼(¥Ð¥ó)¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤¬¼¡¡¹¤È¤Ç¤¡¢»ä¤¬¼èºà¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿IT¼Ò²ñ¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ³¡¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£
1999Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Íý¹©·Ï¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤¤¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ±¡¡ÊKAIST¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬ÁÏ¤Ã¤¿´Ú¹ñ½é¤ÎSNS¡Ö¥µ¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊCyworld¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¤ò¼«Í³¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¡¢2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë10Ç¯º¢¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
Í§¿Í¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»öÊÁ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡£²û¤«¤·¤¤Æ±ÁëÀ¸¤ò¤³¤³¤ÇÃµ¤¹¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Îº£¤Î30Âå¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥µ¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¿Æ¤·¤ó¤ÀÀ¤Âå¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¤½¤Î»ÅÍÍ¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¿êÂà¡£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬¤½¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤ÈSNS¤Î°Õ³°¤ÊÁê´Ø´Ø·¸
SNS¤È½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤ËÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÂç³ØÊÝ·òÂç³Ø±¡¤ÎúÄ±ÊÂæ(¥Á¥ç¥è¥ó¥Æ)¶µ¼ø¤À¡£2024Ç¯1·î¤ËÈ¯´©¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¡1·î¹æ¡Ù¡Ê´Ú¹ñ³«È¯¸¦µæ±¡¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ú¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
úÄ¶µ¼ø¤¬¤Þ¤º¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤Î¸ÅÅµ¤Ç¤¢¤ë¥È¥Þ¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥µ¥¹¤Î¡Ø¿Í¸ýÏÀ¡Ù¤À¡£¥Þ¥ë¥µ¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤È¿©ÎÈÀ¸»º¤Ç¤ÏÁ°¼Ô¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤Ï¿©ÎÈ¤ÎÉÔÂ¡¢¤½¤·¤ÆÉÏº¤¤äÀ¸³è¶ì¤Ëµ¢·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ½ÐÀ¸Î¨¤È¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÎÌäÂê¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤ÎÄ´ºº¶É¤Ï¡¢23Ç¯¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¡Ê15¡Á34ºÐ¡Ë¤¬¼óÅÔ·÷¤Ø»¦Åþ¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢15Ç¯°Ê¹ßÀÄÇ¯ÁØ¤¬ÃÏÊý¤«¤é¼óÅÔ·÷¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÇÀ¸¤»Ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀÄÇ¯¤¬¼«¿È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎÃßÀÑ¤ä»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÃæ±ûÆüÊó¡×2023Ç¯11·î2Æü¡Ë¡£
¢£¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸Ä¿ÍVlog
ÊªÍýÅª¤Ê¿Í¡¹¤ÎÌ©½¸¤È¿Í¸ý¸º¤È¤Î´Ø·¸À¤ÏÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢úÄ¶µ¼ø¤Ï¤³¤ì¤ò±þÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢SNS¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¿´ÍýÅªÌ©ÅÙ¡×¤Î¾å¾º¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£SNS¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¹¤®¡×¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ë¡£
úÄ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¶µ°é¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢À®¸ù¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀÄÇ¯¤Ï¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¸»¤¬¾®¤µ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·ëÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¸ý³Ø¼Ô¤¬SNS¤ÈÁ´À¤³¦¤Î½ÐÀ¸Î¨¤È¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£SNS¤¬Ê¸»ú¤«¤é±ÇÁü¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤âÄã²¼
´Ú¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¸º¾¯¤ØÅ¾¤¸¤ëµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤À¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¥¹¥ÈÃæ¿´¤ÎSNS¤¬¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×¤È¡ÖTikTok¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£YouTube¤â¡¢¤³¤Îº¢¤«¤éÍÌ¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿Æ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¡¢¼èºà¤·¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¡Ê41ºÐ¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¼ÂÌ¾¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤À¤È¿Æ¤«¤éÍ§¤À¤Á¿½ÀÁ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤½¤ì¤¬·ù¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ß¤ó¤Ê°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½¤â¼ê·Ú¤À¤·¡¢Ê¸»ú¤è¤ê¤â±ÇÁü¤Ê¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
SNS¤Î¼çÎ®¤¬Ê¸»ú¤«¤é±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±ÇÁü»ëÄ°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢YouTube¡Ê94.4¡ó¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¹¥¤à¿Í¤Ï16.3¡ó¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê60¡ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê51.9¡ó¡Ë¤À¡Ê¡ÖKT¥Ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡×¡Ë¡£
SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¤Î¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤Ï¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ò¶¥Áè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÂÐÅªÇíÃ¥´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£SNS¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤¬¾ï¤ËÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤ËÀÄÇ¯ÁØ¤¬ÃÏÊý¤«¤é¼óÅÔ·÷¤ØÂç¤¤¯°ÜÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤â15Ç¯°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂ¶â¡¢¸ÛÍÑÎ¨¤Î³Êº¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤Î³Êº¹¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ë¤è¤ê¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÎ®¹Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÅÔ»Ô¤ÎÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤Ï¾ï¤ËÀÄ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£Â¾¿Í¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸å¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¤»ý¤Á¤¬°à¤¨¤¿¤ê¡¢Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÍýÅª·¹¸þ¡£¤³¤ì¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âSNS¤ÎÎ®¹Ô¤È¶¦¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¶¥Áè¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤ËÂ¾¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1997Ç¯¤Î¡ÖIMF¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ê»º¶È¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤¬µ¯¤¤¿´Ú¹ñ¤Ï¿·µ¬»º¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËIT¤ò·Ç¤²¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏµÞÂ®¤ËÀ°¤¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¾ðÊó¤¬°ìµó¤ËÎ®ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹Í¤¨¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ô¶µÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬´õÇö²½¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤â½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿SNS¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼¹ß¤¹¤ëµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿15Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äYouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤SNSÊ¸²½¤ÎËë³«¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶¹¤Þ¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¿´ÍýÅªÌ©ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
----------
¿ûÌî¡¡Êþ»Ò¡Ê¤«¤ó¤Î¡¦¤È¤â¤³¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥«¥Ê¥À¡¢´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2004Ç¯¤è¤ê´Ú¹ñ¤Ëºß½»¤·¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤òÆüËÜ¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¡£´Ú¹ñÈ¯¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥½¥Ë¡¼¤Ï¤Ê¤¼¥µ¥à¥¹¥ó¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡¡¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤ÇÆÉ¤àÆü´ÚµÕÅ¾¡Ù¡Ø´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¤Ê¤¼À¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø´Ú¹ñÀàÅð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÉ¤¨¡¡ÁÀ¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¿ûÌî¡¡Êþ»Ò¡Ë