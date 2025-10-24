２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１４４．２０ドル高の４万６７３４．６１ドルと反発した。企業の決算発表が相次ぐなか、好業績を示した銘柄への買いが全体相場を押し上げた。トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と３０日に会談するとレビット大統領報道官が明らかにしたことも、投資家心理を強気に傾けた。 ハネウェル・インターナショナル＜HON＞やインテル＜INTC＞、スリーエム＜MMM＞が買われ