Metaが、四半期決算を前にAI部門で約600人の人員削減を行う方針を示しました。組織内の階層を削減して迅速に業務をこなすのが目的とのことです。Meta lays off 600 from 'bloated' AI unit as Wang cements leadershiphttps://www.cnbc.com/2025/10/22/meta-layoffs-ai.html海外メディアのCNBCによると、Metaの最高AI責任者であるアレクサンドル・ワン氏が社内向けのメッセージで人員削減を発表したとのこと。この決定で、MetaのAI