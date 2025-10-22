◆＜第5回 PGAティーチングプロ女子選手権大会 島津ゴルフ俱楽部カップ202510月21日～22日島津ゴルフ俱楽部(鹿児島県) /5635ヤード・パー71＞ PGAティーチングプロ女子選手権大会のファイナルラウンドが行われ、女子は第1ラウンドを単独首位発進した大村桃葉が、ディフェンディングチャンピオンの入江亜衣を振り切り初優勝。PGA入会1年目の新鋭が3代目の女王に輝いた。 第1Rのリ&