◆＜第5回 PGAティーチングプロ女子選手権大会 島津ゴルフ俱楽部カップ2025 10月21日～22日 島津ゴルフ俱楽部(鹿児島県) /5635ヤード・パー71＞

PGAティーチングプロ女子選手権大会のファイナルラウンドが行われ、女子は第1ラウンドを単独首位発進した大村桃葉が、ディフェンディングチャンピオンの入江亜衣を振り切り初優勝。PGA入会1年目の新鋭が3代目の女王に輝いた。

第1Rのリードを守った大村桃葉が3代目女王に！

ティショットを打つ大村桃葉 写真提供：PGA

大雨や濃霧の影響で、午前7時30分に予定されていたスタート直前まで試合の開催が危ぶまれた最終ラウンド。今回で5回目を迎えた女子選手権は、第1ラウンドで首位に立った大村と、1打差で追う去年の女王・入江亜衣との一騎打ちとなった。

「昨日のような安定したプレーができなかった」と言うように、前半の9ホールで1バーディー、4ボギーとスコアを3つ落とした大村。後ろから追ってくる入江もスコアを伸ばせず、その時点で2打差だったが、10番と11番で2メートル前後のバーディーパットを外し、11番をバーディーとした入江と再び1打差になった時には、「このまま（パットが）入らず引きずったらヤバイ」と思ったという。

しかし、15番（パー4）でこの日2つ目のバーディーをゲット。入江と3打差で迎えた17番（パー3）を3パットのボギーとしつつも、終わってみれば、2位と2打差のトータル1オーバーでホールアウト。今年1月にティーチングプロB級を取得し、来年1月にはA級の取得を目指している大村にとって、ゴルフ人生初のタイトルが舞い込んだ。

新田有希（左）に祝福される大村 写真提供：PGA

師匠は、「クララ先生」の愛称でYouTubeなどで人気の倉持雅樹氏だが、弟子の優勝報告に対して「優勝おめでとう」とあっさり返され、拍子抜けしたと笑う24歳。来年に向けては、「もっとレベルアップしたゴルフで連覇を目指したい」と、高らかに宣言した。