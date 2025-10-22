10月から秋クールのドラマが続々とスタート。今クールは長寿作品の新シリーズや、三谷幸喜（64）が25年ぶりにGP帯の民放ドラマで脚本を担当するなど、多種多様な作品が勢ぞろいだ。そこで本誌は、WEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜70歳の「ドラマを週に1回以上見る」という男女500人を対象に「初回から面白かった秋ドラマ」についてのアンケート調査を実施した。第3位は『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）。妻夫木聡（44