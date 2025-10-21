ビジネスで成功する人は何が違うのか。伊勢丹や鈴屋で海外事業などの立ち上げに関わった経験がある中野善壽さんは「簿記は重要だが数字が強いだけでは成功できない。数字と現場で感じたことを突き合わせて違和感がないか、簿記と感性のバランス感覚が重要だ」という――。※本稿は、中野善壽『お金と銭』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／byryo※写真はイメージです - 写真＝iS