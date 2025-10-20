韓国ファッション誌『W Korea』が主催した乳がん認識向上キャンペーンのチャリティーイベントをめぐり、論争が拡大している。同イベントには、BTSのVとRM、BIGBANGのSOL（テヤン）、IVEのウォニョン、aespaのカリナなど、韓国を代表するスターが数多く出席したにもかかわらず、「趣旨を逸脱したパーティー」「がん患者を軽視した商業イベント」などの批判が噴出した。【関連】TWICE、少女時代、日本人メンバーも…炎上の火種となる