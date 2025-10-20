いませ もちこさんの漫画「コンビニで国際交流？！」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。作者が立ち寄ったコンビニエンスストアで、新人店員の指導が行われていました。その光景とは…という内容で、読者からは「まさに現代！」「ほっこりしました」などの声が上がっています。日常に溶け込む国際交流いませ もちこさんは、インスタグラムで英語学習や国際交流をテーマにした漫画を発表しています