１７日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、ＳＫＥ４８の相川暖花（あいかわ・ほのか）が初出演した。チームＳのリーダーを務める２１歳は、４月にＸで「本日の握手会、ヲタク約１名。」と投稿して、大バズり。番組でトーク出番が回ってくると「『誰だ、お前？』って感じかもしれないけど、握手会でファンの人が１人しかこなかったんですよ。それをＸに投稿したら、３７万いいねいったんですよ」と説明し、大悟らが総ツッ