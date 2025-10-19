Photo: 田中宏和 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。さまざまな状況に対応できて、非常時でも安心感があるLEDライトは、できれば1本持っておきたいもの。大停電で電気が使えないなど、現代の生活に欠かすことができないインフラを失ってしまうと、夜の暗闇は恐怖の対象となってしまいます。現在、販売中のタクティカルライト「EA25」は、握りやすく使い勝手の良いサイズ感にも要注目の多機