さすが！ 仕事終わりにコンビニでお酒をお買い上げ季節外れの夏日が続いていた９月下旬のある夜、東京・港区のコンビニに島崎和歌子（52）の姿があった。水玉模様のワンピースにサンダルというラフな格好で佇んでいたのは、ドリンクコーナー前。芸能界きっての酒豪らしく、酒などを数本購入すると、足早に店を出た。「この日、島崎は’90年に公開された主演映画『スキ！』のリバイバル上映後のトークイベントに参加していました。