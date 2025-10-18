写真：洗濯機扉ESSE-online

洗濯槽や糸くずフィルターを掃除しているのに臭い...原因は排水口側か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 洗濯槽や糸くずフィルターを掃除しているのに臭いがするという
  • 原因は排水口フィルターとゴムパッキンのすき間にあると節約主婦は指摘
  • 2カ所を掃除すると、ずっと気になっていたにおいがすっきり消えたそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子