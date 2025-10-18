ニューストップ > ライフ総合ニュース > 洗濯槽や糸くずフィルターを掃除しているのに臭い...原因は排水口側… 部活 掃除 家事 扇風機 カビ 家族 節約 メラミン 洗濯機 大掃除 主婦 ESSE-online 洗濯槽や糸くずフィルターを掃除しているのに臭い...原因は排水口側か 2025年10月18日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 洗濯槽や糸くずフィルターを掃除しているのに臭いがするという 原因は排水口フィルターとゴムパッキンのすき間にあると節約主婦は指摘 2カ所を掃除すると、ずっと気になっていたにおいがすっきり消えたそう 記事を読む おすすめ記事 諦めないで！ あなたに合った方法で「尿もれの悩み」を改善！ 『別冊ＮＨＫきょうの健康 女性の尿もれ、尿トラブル ～セルフケアと治療で快適な日々を』が10/18発売 2025年10月18日 10時0分 ｢花粉症｣｢加齢臭｣対策に…"賢い入浴"5つの方法 2025年10月17日 12時0分 「もう洗うのが怖くない」「秋冬の準備」クリーニング帰りのようなニットを自宅でかなえるケアアイテム 2025年10月13日 18時10分 ゴミだらけの床に足場ができた！プロの仕事で希望が見えた瞬間／ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報（4） 2025年10月11日 21時6分