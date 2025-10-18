¤Ê¤¼¤«ÀöÂõµ¡¤¬½¤¤¡Ä¡ªÉáÃÊ¤ÎÁÝ½ü¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤Î¸¶°ø¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿
ÀöÂõÁå¤ä»å¤¯¤º¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë½¤¤¡Ä¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÇÓ¿å¸ýÂ¦¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²È»ö¥³¥Ä¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¼ã¾¾ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ë¤ª¤¤¤Î¤¹¤ëÀöÂõµ¡¤òÁÝ½ü¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀöÂõµ¡¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥«¥Ó½¤¤¡Ä
º£Ç¯¤Î½ë¤¤²Æ¤¬¸åÈ¾¤ËÆþ¤ëº¢¡£¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀöÌÌ½ê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¡Á¤¯¥«¥Ó½¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõÊª¤Ë¤â¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Û¤É¸Å¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼ÑÊ¨¾ÃÆÇ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢¸¼´ØÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀöÂõµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÏÀöÌÌ½ê¤ÎÈâ¤ò¤¢¤±¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ÇÉ÷¤òÅö¤Æ¤Æ´¥¤«¤¹¹©É×¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ë¤ª¤¦¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤è¤Í¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÍýÍ³¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÀöÂõÁå¤ÎÁÝ½ü¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤Þ¤º¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÀöÂõÁå¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¿ä¾©¤ÎÇ¯1²ó¥Ú¡¼¥¹¤è¤êÁá¤á¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°²ó¤ÎÁÝ½ü¤«¤é¤â¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Éô³èÆ°¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´À¤äÅ¥±ø¤ì¤Î¤Ò¤É¤¤ÀöÂõÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÁå¤¬¤Ò¤É¤¯±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¡¢º£Ç¯¤Î¼¾ÅÙ¤È½ë¤µ¤Î¤»¤¤¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÌÌ½ê¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÇÓ¿å¸ý¤âÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÓ¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤äÀöÂõÁå¼«ÂÎ¤ÏÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÇÓ¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÁÝ½ü¤òµ×¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤±ø¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÌÖÌÜ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ëÍî¤Á¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë¹½±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¿¤Þ¤ë±ø¤ì¤â¸ÅÉÛ¤Ç¤Õ¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¤ÎÀöÂõµ¡¤Ë¤Ï¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î±ø¤ì¤ò½üµî¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤ÏÇ¯ÂåÊª¤Ê¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2¤«½ê¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤ª¤¤¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤¹¤Ã¤¤ê¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢¶¹¤¤ÀöÌÌ½ê¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÇÓ¿å¸ý¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖÀöÌÌ½ê¤ÎÂçÁÝ½ü¡×¤â½ª¤ï¤é¤»¤¿
µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤âÁÝ½ü¡Ä¤È¼þÊÕ¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÀöÌÌ½êÆâ¤Ë¤¢¤ë¼¼Æâ´³¤·ÍÑ¤Î´È¤Ë¤â¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¥«¥Ó¤¬È¯À¸¡£¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÇ¨¤é¤·¤¿¥á¥é¥ß¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç·Ú¤¯»¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀöÂõ´È¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥Û¥³¥ê¤âÀö¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë´¹µ¤Àð¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥«¥Ð¡¼¤âÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ËÁÝ½ü¤·¤¿¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ËÂ³¤¡¢Áá¤á¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¬ÁÝ½ü¤É¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤«ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÎ®µ·¤Ç¤¹¡£