元・尼神インターの誠子が解散の真相を告白「普通に泣きましたね」
2025年10月18日 11時11分

尼神インターの15年目の解散について、誠子がデイリー新潮に明かした
ミーティング中に相方の渚から突然「解散したいです」と言われたという
ドッキリかと思ったが現実と知り「普通に悲しかったんで泣きました」と話す