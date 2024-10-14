10月8日配信のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ!」に、元『尼神インター』の誠子さんが出演していました。宮迫さんが、10月7日深夜からスタートした番組『BeautyMan〜宮迫博之イケおじ宣言〜』（テレビ埼玉）が放送されたことを報告。同番組で共演することになった誠子さんと、昔話に花を咲かせていました。誠子さんは、若手時代、雨上がり決死隊の関西の番組で宮迫さんと共演していました。宮迫「そのときやったけ？『雌ほん