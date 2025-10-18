私（オカヤマサチ、30代）は小3（ソウタ）と小1（カンタ）の子どもがいる母。夫（アキヒロ、40代）は愛情深い人ですが、喜怒哀楽の激しい一面があります。以前の私は夫を「感情表現が豊かな人だな」と思っていたし、夫は笑っていることが多かったので、夫の長所として考えていました。しかし子どもが成長するにつれてその一面が違う印象になってきたのです。夫はもともと喜怒哀楽の激しい人でした。昔はよく笑っていたのですが、子