マラソンが好きな独身の男女を対象にした婚活イベントが岡山市内で開かれました。岡山県などが主催したこのイベント。なぜマラソンなんでしょうか？ 【写真を見る】「もっとお話をしたいなと」共通の趣味 “おかやまマラソン” 好きの男女の婚活イベントを県が開催【岡山】 （参加した人）「緊張しています。人見知りなところもあるから」「優しくて話しやすい方であれば…どなたでも大歓迎」「可愛い方であれば、さらにいいかな