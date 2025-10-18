国際サッカー連盟（FIFA）は10月17日、最新のFIFAランキングを発表した。日本は前回と変わらず19位だった。ギリシャとともに最大の下落だったのが、32位から40位に転落したスウェーデンだ。10月の北中米ワールドカップ欧州予選は、10日にスイスに０−２で敗れると、３日後のコソボ戦も０−１で敗北。これで１分け３敗となり、まさかのB組最下位に転落したスウェーデンは、ヨン・ダール・トマソン監督を解任している。