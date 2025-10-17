モデル契約をするためにタイに行った20代の女性がミャンマーに移され、臓器が摘出されて死亡するという事故が発生した。16日（現地時刻）のザ・サン、デイリーメールなどによると、ベラルーシ出身のベラ・クラブチョバさん（26）はモデル契約を結ぶためタイ・バンコクに到着した。しかしその後、現地犯罪組織に拉致され、ミャンマー国境地帯に移された。さらにパスポートと携帯電話を奪われ、暴行と脅迫を受けてサイバー犯罪に加担