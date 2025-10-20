ニューストップ > 国内ニュース > PC重いほど割引 驚きの駅弁販売 PR企画 コラボニュース PC重いほど割引 驚きの駅弁販売 2025年10月20日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自分のPCが重いほど安く弁当を買える"駅弁屋さん"が東京駅に出現 世界最軽量のノートPC「FMV Note U（UX-K3）」との重量差が割引額に 日ごろ重たいPCに悩むビジネスパーソンに向け、10月29〜31日で開催される ◆世界最軽量（※）ノートパソコン「FMV Note U（UX-K3）」の詳細はこちら ※14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2025年9月2日時点FCCL調べ 記事を読む おすすめ記事 ギネス認定証とともに展示した花火写真、１件のクレームで撤去…写真家「納得いかない」 2025年10月19日 21時33分 「夜の営みも“最後まで”あります」32歳女性がChatGPTとの結婚を決めたワケ。3年半付き合った婚約者のことを相談したら… 2025年10月14日 15時54分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 大珍品が出た！現行の50円玉が「64万円」に大化け！ 誰でも持っている硬貨が高額落札されたのはなぜ？ 2025年10月18日 21時50分 破局後に「飲み行こう」と誘われ…井上咲楽、元彼・畠中の“モラハラ気質”を告白してSNSドン引き 2025年10月19日 19時0分