PC重いほど割引 驚きの駅弁販売コラボニュース

PC重いほど割引 驚きの駅弁販売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自分のPCが重いほど安く弁当を買える"駅弁屋さん"が東京駅に出現
  • 世界最軽量のノートPC「FMV Note U（UX-K3）」との重量差が割引額に
  • 日ごろ重たいPCに悩むビジネスパーソンに向け、10月29〜31日で開催される

◆世界最軽量（※）ノートパソコン「FMV Note U（UX-K3）」の詳細はこちら

※14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2025年9月2日時点FCCL調べ
