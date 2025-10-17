ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を行った。3-1とリードした9回、佐々木朗希投手が守護神として登板。きっちり3者凡退で打ち取り、勝利に貢献した。ポストシーズン3セーブ目。ドジャースは3連勝で、2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。先頭打者ボーンに対し、100マイルを計測した佐々木。三遊間のゴロを遊撃