アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領と合意した首脳会談について「2週間以内に会う」と述べました。【映像】プーチン大統領と握手を交わすトランプ大統領「戦争をなるべく早く終わらせたい。おそらく2週間以内にプーチン大統領と会うだろう」（トランプ大統領）トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話会談し、ウクライナとの戦争終結に向けてハンガリーの首都ブダペストで会談することで合意しました。ト