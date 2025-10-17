トランプ米大統領（左）とロシアのプーチン大統領がハンガリーで会談する見通しに/Reuters/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１６日、ロシアのプーチン大統領と電話で協議し、ハンガリーの首都ブダペストでウクライナでの戦争をめぐって米ロ首脳会談を行うと明らかにした。日程は示さなかった。トランプ氏はプーチン氏との電話後に「非常に建設的だった」と自身のＳＮＳに投稿した。ブダペストでの会談では、ロシアとウク