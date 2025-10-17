物価高が続く今、毎日の時短と節約は大きな課題です。「下味冷凍」なら、肉や魚に下味をつけたまま冷凍することで、特売品のまとめ買いが可能になり、調理時間も大幅に短縮できます。今回は、下味冷凍のメリットと、毎日の献立に役立つおすすめレシピ7選をご紹介します！■下味冷凍とは？下味冷凍とは、肉や魚などのメイン食材に下味をつけ、フリーザーバッグで冷凍保存する方法です。調理時間を大幅に短縮できるほか、食材を無駄