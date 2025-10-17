2025年10月15日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、フランスがレアアースのリサイクルと精製を加速させ、中国への依存低下を目指していると報じた。記事は、中国が戦略資源であるレアアースの輸出に対し新たな制限を発表したことを紹介し、世界のレアアース埋蔵量の約半分、精製量の約90％が中国に集中する中、フランスをはじめとする欧州諸国が中国への高い依存状態からの脱却を改め