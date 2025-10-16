リーグV決定シリーズの練習日に記者会見、打撃不振の質問が相次いだドジャース・大谷翔平投手の取材には「NGワード」がある。大谷へ質問した際に「さっきも言いましたけど」と回答されることだ。大多数の日米メディアが集結する上に限られた時間。参加者全員が質問できることはまずない。二刀流でブレークしたエンゼルス時代の2021年頃からだろうか。いつからか現場の記者間では意識される言葉となった。ブルワーズとのリーグ