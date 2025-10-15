15日朝、名古屋駅近くの交差点で軽自動車が3人の通行人をはね、女性1人が死亡した。運転をしていたのは高齢のドライバーで、認知症の疑いがあるとみられている。現場近くの防犯カメラ映像には、暴走する軽自動車の様子が記録されていた。後輪が浮いた状態で横断歩道に現場は名古屋駅から南に数百メートルほどの位置にある人通りの多い交差点。リポート：中村区下広井町の交差点です。車のフロントガラスに大きく穴があいているのが