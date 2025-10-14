関公（関羽）文化観光フェスティバルでパフォーマンスを披露する俳優。（９月２３日撮影、運城＝新華社記者／楊晨光）【新華社太原10月14日】中国山西省運城市は、三国志の英雄・関羽（かん・う）を祭る関帝廟（びょう）の中でも国内最大の規模を持つ解州関帝廟で知られる。同市は、XR（クロスリアリティー＝仮想空間や拡張現実などの総称）フル感覚インタラクティブ映画、関羽をテーマに山を生かして繰り広げるレーザーショー、