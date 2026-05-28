山形県鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた男性の行方がきのうからわからなくなっています。 【画像】捜索現場 きょうの捜索は悪天候のため打ち切られ、男性の発見には至りませんでした。 警察によりますと行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（７８）です。 男性は、きのう午前１０時ごろから妻などと３人で鶴岡市木野俣にある「一本木観光わらび園」を訪れ、わらび採りをしていました。 しか