クリエイター支援型のコミッションプラットフォーム「Skeb」は公式Xにて、近頃海外ユーザーを名乗るアカウントから「決済手段が使えないので3000ドルを前払いする」といったメッセージが送られてくるスパム詐欺を確認したとして公表しました。詐欺誘導の一環として、Paypalなどの決済に誘導され、後日チャージバック（支払い取消）が発生し、作品代金が無効となるケースに巻き込まれる恐れがあると警告しています。【その他の