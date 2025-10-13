YouTubeチャンネルで、投資アドバイザー・鳥海翔氏が「60代でも1,800万円を3,800万円にできる！新NISAを使用したマネーマシンの作り方を徹底解説します！」と題した動画を公開。鳥海氏は、多くの60代から寄せられる「もう遅いのでは？」という声に「60代でもまだ遅くないんです」と断言し、年代に合った資産運用法を徹底解説した。 動画冒頭、鳥海氏は「お金を増やしたい。でも、損はしたくない。どうしたらいいん