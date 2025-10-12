Photo: かみやまたくみ 2025年10月前半はAI関連の発表が相次ぐ中で、OpenAIが超悪目立ちしていました。新しく作ったSNSは権利問題に。ChatGPTの進化の仕方が「来年何買うか」に影響するかもな空気もでてくるなど、野心を隠さなすぎだったと思います。その一方で、新しいAIがいくつも発表＆利用可能になり、それぞれ魅力的なモデルになっていると感じました。重要そうな話題をまとめます。1.