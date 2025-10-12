現地時間10月11日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選第７節で、５連勝でI組首位のノルウェーが３位のイスラエルとホームで対戦。５−０で圧勝し、破竹の６連勝を飾った。主将のマーティン・ウーデゴーを負傷で欠くノルウェーは、18分にオウンゴールで先制すると、27分には序盤にPKを失敗していた主砲アーリング・ハーランドの右足シュートで２点目を奪取。さらにその１分後にもオウンゴールで１点を加え、前半を３−