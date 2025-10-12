痛恨の黒星だ。現地時間10月10日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うスウェーデンがホームでスイスに０−２と完封負け。65分、グラニト・ジャカにPKを沈められて先制され、後半のアディショナルタイム（90＋４分）にジョアン・マンザンビのゴールでダメを押された。これでスウェーデンはグループBの３試合を消化して１分２敗（勝点１）と最下位に転落。３戦全勝で首位のスイスと勝点８差となり、残り３試合ですでに首位