ノルウェーの怪物は相変わらずゴールを量産している。現地10月10日にプレミアリーグは９月度の月間最優秀選手賞の受賞者を発表。最終候補６名の中から、マンチェスター・シティに所属するアーリング・ハーランドが選出された。2022-23シーズンのプレミア参戦以降、公式戦155試合で136得点を記録するなど規格外の成績を残しているノルウェー代表FWは、今季の９月も好調を維持。リーグ戦の３試合で５得点・１アシストと決定的