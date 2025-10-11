全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のもつ料理の店『もつ焼き煮込みボブ』です。凍らせたキンミヤ、シャリシャリで美味。夏の定番酒!?東京では甲類焼酎の代名詞とも言えるキンミヤ。そのパウチを凍らせて、レモンと炭酸、お茶などで割って飲むのがシャリキンだ。「大人のかき氷ちょうだい、と注文する方もいます。それに溶けても味が薄まらず、夏にぴったりです」