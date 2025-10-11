この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。自分がとっても幸せだったり楽しかったりする時って、ついその気持ちをいろいろな人にシェアしたくなりますよね。ただ、相手の状況を考えずに自分の幸せだけを振りまくと、相手の気持ちによっては「今、こうした報告をしてこなくてもよくない？」と思われる場合もあるでしょう。中でも、妊活仲間に嬉々とした妊娠