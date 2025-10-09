ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 広末涼子の所属事務所「後夜祭」の時速165キロクイズに抗議「名誉を… 広末涼子 女優・俳優 名誉毀損 TBS エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 広末涼子の所属事務所「後夜祭」の時速165キロクイズに抗議「名誉を毀損」 2025年10月9日 15時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広末涼子の所属事務所が「オールスター後夜祭」の放送内容に抗議した 番組の「時速165キロを出したことがないのは？」とのクイズを巡り指摘 「極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する」とした 記事を読む おすすめ記事 『今日好き』夏休み編、週間視聴者数がABEMAオリジナル番組史上過去最高を大幅更新 “きんりの”カップル＆“おひなさま”で話題に 2025年10月6日 15時47分 10月開催「キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025You&I＝We′re IDOL PRECURE」コラボ連動回放送決定！ 2025年10月5日 9時0分 【オールスター感謝祭】&TEAM・K、今田耕司からテレビ越しラブコール 2年前に優勝→『世界陸上』応援サポーター 2025年10月4日 21時8分 【オールスター感謝祭】NMB48・坂下真心「赤坂ミニマラソン」8位の激走 ニューヒロイン誕生にSNS驚き「足速いし可愛くて最強やんけ」 2025年10月4日 22時15分 大畑大介氏「この先のラグビーシーンを背負う選手たちが出てくる」 １８日の“代表予備軍”日豪対決をＰＲ 2025年10月6日 17時39分