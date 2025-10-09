経済アナリストの馬渕磨理子氏が９日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、ＡＩで自身の偽動画が作られ詐欺広告としてネットに広まっていることに怒りと恐怖を告白した。馬渕氏は、ＡＩで作られた偽動画が詐欺広告として広まったことに「気持ち悪いですし、ショックですし、初めて見たときは、これまで自分が大事にしてきたものを全て奪い取られた感覚になった」と無念の表情。さらに「これによって被害を受けた方がいらっし