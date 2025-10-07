キャリア最初の2セーブがともにポストシーズン米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）に敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦の9回に救援し、2試合連続のセーブを挙げた。これが史上初の記録を生んだと、米国のデータ提供企業「オプタスタッツ」が伝えている。同社の公式Xは「1969年にセーブが公式記録となって以来、ドジャースのロウキ・ササキはMLBの投手として初めて、キャ