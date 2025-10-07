ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > アサヒビール 主力「スーパードライ」に続き、16商品の出荷を再開へ アサヒビール 企業・ビジネスニュース アサヒグループホールディングス ABEMA TIMES アサヒビール 主力「スーパードライ」に続き、16商品の出荷を再開へ 2025年10月7日 7時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと サイバー攻撃によるシステム障害が発生したアサヒグループHD 「スーパードライ」に続き、16商品の出荷を15日から再開すると発表した ただ、依然としてシステム障害の復旧のメドは立っていないという 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太容疑者、逮捕時の「滞在場所」拡散で “意図せぬ憶測” 広がりファン憔悴 2025年10月6日 19時15分 【高市自民】ＴＶ大荒れ 辻元氏が玉木代表をガン詰め「高市総理」多数野党で阻止する！ 反高市「公明、立憲、国民でやらへんか！」 女性初でも麻生氏の神輿は許さない→司会が強制終了 2025年10月6日 18時2分 あなたのスマホは大丈夫？ LINEが11月に使えなくなる可能性 2025年10月6日 17時5分 草間リチャードの顔面に“不自然なフランス国旗”「やりすぎじゃない？」蒸し返された《Snow Manモス事件》 2025年10月6日 16時35分 元ロッテ・伊藤義弘さん事故死、43歳 9月にアカデミー開講したばかりだった…引退後は夢の「教師」に 2025年10月6日 21時13分